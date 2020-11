Governador autoriza construção da nova rodoviária de Salvador

A ordem de serviço para construção da nova rodoviária da capital baiana foi assinada pelo governador Rui Costa na manhã desta segunda-feira (9). O ato foi realizado em Águas Claras, às margens da BR-324, onde será instalado o novo terminal rodoviário em uma área de 200 mil metros quadrados.

“É um ganho não só para a capital mas para toda a região metropolitana e também para a população do interior. Atualmente, a rodoviária utilizada não condiz mais com a realidade da Bahia. É ultrapassada. A nova rodoviária será uma construção moderna, ambientalmente sustentável, pois terá reuso de água e geração de energia solar, e terá um pé direito bastante elevado, o que significa conforto acústico e térmico, tudo dentro dos padrões mais sofisticados no ponto de vista técnico”, explicou o governador.

Ainda na oportunidade, Rui destacou que “a nova rodoviária será o lugar de maior embarque e desembarque do Norte Nordeste. Teremos o terminal de ônibus de grande porte para desembarcar todos os passageiros dos ônibus metropolitanos, dos ônibus que circulam no entorno da rodoviária, além dos intermunicipais e interestaduais. Esses ônibus não entrarão mais em Salvador, portanto não irão mais contribuir para o engarrafamento na cidade. Aqui no entorno, teremos ainda um polo gerador de empregos. Daqui a alguns anos, com essa construção, a região terá uma verdadeira revolução urbana, com crescimento imobiliário e comercial”.

A empresa responsável pela obra terá o prazo de 24 meses para a execução do serviço. O projeto da nova rodoviária prevê uma estrutura mais moderna e integrada ao sistema de transporte da capital. Comparando com a atual rodoviária, a parte do terminal triplicará de tamanho saltando de 22 mil metros quadrados para 70 mil metros quadrados.

O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destacou que serão realizadas intervenções no sistema viário da região. “Além desse complexo que será um dos maiores eixos de transbordo de passageiros do Brasil, serão realizadas intervenções viárias no entorno, como uma alça no viaduto da Estrada Velha, mais três novos viadutos e um novo acesso para a Avenida 29 de Março. Tudo isso vai criar uma nova forma de circulação nesta região”, afirmou.

Também estiveram presentes no evento os secretários estaduais de Turismo, Fausto Franco; do Planejamento, Walter Pinheiro; de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira; de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pelegrino; da Fazenda, Manoel Vitório; de Relações Institucionais, Jonival Lucas; do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira; e da Casa Civil, Carlos Melo.

Visita

Após o ato autorizando a obra da nova rodoviária, o governador seguiu para o Colégio Estadual Renan Baleeiro. A unidade é uma das escolas da capital que passarão por um processo de modernização da sua estrutura. A visita foi acompanhada pelo secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues.

Repórter: Jairo Gonçalves

Fotos: Paula Fróes/GOVBA