Rui busca unidade e aposta na vitória da chapa governista

O governador Rui Costa disse buscar a união entre os integrantes de seu grupo político e afirmou apostar na vitória da chapa governista nas eleições de 2022. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (8), quando ele destacou também a importância de se buscar o fortalecimento em torno do nome do ex-presidente Lula, candidato à presidência da República: “Vamos dialogar para manter esse grupo forte e unido com o presidente Lula. A Bahia precisa de Lula e Lula precisa da Bahia unida. Juntos, vamos reconstruir o Brasil e continuar transformando a vida de baianos e baianas”, disse Rui.