Rui comenta São João, inauguração de escola, vacinação e combustíveis

Mais uma edição do programa Papo Correria foi ao ar nesta terça-feira (28). O governador Rui Costa abriu o espaço veiculado por meio de suas redes sociais agradecendo a todos os servidores que ajudaram a construir o São João da Bahia: “em várias cidades do interior, todos os lugares lotados. Aqui em Salvador, chegamos a ter público de 100 mil pessoas por noite. E tem mais aí nos próximos dias. Quinta, sexta e sábado tem o São Pedro, e tem cidades em que vai até domingo. E aqui, em Salvador também, no Parque de Exposições”. Rui destacou que o reconhecimento facial das câmeras inteligentes, utilizadas nas festas juninas, já resultaram na prisão de várias pessoas envolvidas em crimes.

A inauguração da Escola Estadual da Vila Canária, na próxima quinta-feira (30), foi outro assunto abordado pelo governador: “estamos investindo em mais de 200 novas escolas estaduais em todo o Estado. Essa é a primeira construída em Salvador pelo nosso governo e representa um novo padrão. São 35 salas de aula, com auditório, teatro, duas piscinas, campo de futebol. É uma senhora escola. E, na quinta-feira, vamos oferecer, também no local, mutirão de saúde, com serviços gratuitos de oftalmologia, dentários, mamografia, entre outros. Convido a todos os moradores de Vila Canária e do Pau da Lima para comparecerem, eu estarei lá a partir das 9h”. Ainda na área da educação, questionado no chat sobre qual seria a empresa responsável pelo concurso que será realizado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), Rui respondeu que a Fundação Carlos Chagas foi escolhida. “O concurso vai oferecer 2113 vagas, sendo 1.808 para professor e 307 para coordenador pedagógico”, afirmou.

Rui destacou que, neste ano, os baianos poderão concorrer a 5.400 vagas de concurso público: “tem, em julho, concurso da Polícia Civil, com mil vagas para delegado, agente e escrivão, 400 vagas da Polícia Técnica, 2.113 vagas da Educação e mais duas mil vagas da Polícia Militar. Se liguem e acompanhem o edital”.

O governador falou sobre a importância da vacina contra a Covid-19. “Fica a nossa recomendação para que as pessoas tomem a dose de reforço. Atraso na primeira dose, há uma estimativa de um milhão de pessoas na Bahia. A segunda dose, faltam 975 mil pessoas, que não voltaram. A terceira dose, 3,7 milhões de pessoas. E a quarta dose, falta um milhão e meio de pessoas. Se protejam, tomem a vacina, que salva vidas e afasta riscos de complicação”, alertou.

Rui foi questionado sobre o preço dos combustíveis e respondeu que, nesta terça-feira (28), foi realizada uma audiência pública, dos governadores com o ministro Gilmar Mendes. “Todos nós queremos a redução do preço dos alimentos, dos combustíveis, a inflação e o desemprego dispararam, a miséria cresceu. O que não pode é a Petrobras registrar o maior lucro da história, os importadores de combustíveis terem bilhões de lucro, os distribuidores e vendedores terem bilhões de lucro, e a gente prejudicar a saúde, a educação por causa dessas desastrosas medidas. Vamos aguardar a decisão da suprema corte brasileira”, concluiu.

