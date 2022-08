Rui Costa anuncia nesta quarta mais obras para Itabuna

Nesta quarta-feira (17), o Estado da Bahia vai entregar obras e autorizar novos investimentos no município de Itabuna. O governador Rui Costa estará presente no ato, marcado para as 9h, na sede do 15o. BPM.

Serão entregues a areninha com grama sintética na Avenida Fernando Cordier e a pista de atletismo e instalação de grama sintética no 15° Batalhão da Polícia Militar (BPM). O Estado também vai assinar ordem de serviço para reforma de campo de futebol nos bairros Nova Ferradas e Lomanto.

Ainda em Itabuna, a Superintendência dos Desportos (Sudesb) receberá autorização para iniciar o processo licitatório para reforma do Estádio Luiz Viana Filho.

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por sua vez, será autorizada a adotar as providências para pavimentação da BA-963, no trecho de acesso a Itabuna.