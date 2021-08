Rui Costa anuncia novos voos da LATAM na Bahia: Vitória da Conquista e Comandatuba

A malha de voos na Bahia ganha mais um importante reforço. A LATAM anunciou uma nova rota entre Vitória da Conquista e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Será inaugurada no próximo dia 6 de dezembro com cinco voos por semana, operando com aeronave Airbus 320, com capacidade para 170 passageiros. A companhia já começou a vender as passagens aéreas.

A informação foi dada pelo governador Rui Costa nesta terça-feira (10). “Recebi esta boa notícia em ofício enviado hoje pelo CEO da LATAM, Jerome Cardier. Ele também informou que o novo voo regular entre Comandatuba e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, será inaugurado já no próximo mês, em Setembro”, comemorou Rui Costa, destacando os investimentos que o Governo do Estado tem feito em aeroportos e pistas de pouso visando incrementar a aviação regional. Para os novos voos na Bahia, Ceará e Pernambuco, a LATAM vai contratar 1 mil funcionários de aeropoto em todo o território nacional.