Rui Costa assina chamamento para construir 1.100 moradias em Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), participou na manhã de hoje (27), em Salvador, da solenidade de assinatura de Chamamento Público pelo governador Rui Costa, para a construção de 1.100 unidades habitacionais para as famílias que perderam suas casas na maior enchente da história do município, ocorrida em dezembro passado.

O Chefe do Executivo baiano assinou ordem de abertura de licitação para que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realize o certame no Programa Habitacional Bahia, Minha Casa, no valor de R$ 77 milhões. Segundo o prefeito Augusto Castro, a construção das novas moradias é um grande alento para quem perdeu tudo e raio de esperança para o recomeço.

“Nossa cidade foi arrasada pela maior cheia dos últimos anos. O governador Rui Costa visitou Itabuna e viu de perto o sofrimento de nossa gente. A construção dessas 1.100 unidades habitacionais, em parceria com a Prefeitura, vai proporcionar que essas famílias recomecem uma nova vida com mais dignidade e esperança”, disse Augusto Castro.

As novas unidades residenciais serão erguidas em um local dotado de toda infraestrutura. Além disso, o município vai manter o Auxílio Aluguel no valor de R$ 484,00, equivalente a 40% do salário-mínimo, pelo período de um ano, até as famílias cadastradas receberem as novas moradias.