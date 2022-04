Rui Costa confirma: Bahia terá São João este ano

O governador Rui Costa anunciou nesta segunda-feira (11), durante agenda na cidade de Ibicuí, que está autorizada pelo Governo do Estado a realização dos festejos juninos, em todo o território baiano, em 2022.

“Confirmamos aqui o São João na Bahia esse ano. Já autorizei a Secretaria de Turismo a organizar e publicar, ainda esta semana, edital para que as prefeituras possam se inscrever no São João”, declarou Rui, se referindo ao apoio dado pelo Governo do Estado para a realização dos festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro que acontecem em diversas cidades do estado e que foram suspensos por dois anos consecutivos, por causa da pandemia da Covid-19.

Apesar da autorização, o governador chamou atenção para a importância da população completar o esquema de vacinação contra o coronavírus e garantir assim a segurança sanitária na realização das festas. “Vamos dançar forró com muita segurança e muita saúde. Tome a segunda e a terceira dose (da vacina). Vamos mandar essa doença para longe para podermos cair no forró”, completou Rui.

Liberação do uso de máscaras

Também durante a passagem por Ibicuí, Rui anunciou que será publicado na edição desta terça-feira (12) do Diário Oficial do Estado o decreto que torna opcional o uso de máscara de proteção também nos espaços fechados, em todo o território baiano. Um outro decreto, publicado em 02 de abril, já havia tornado facultativo o uso da máscara em áreas abertas com ampla ventilação.

Os fatores que permitem a nova flexibilização são explicados pela secretária estadual de saúde, Adélia Pinheiro. “A queda progressiva e sustentada do número de casos ativos e de internações são elementos que possibilitaram a reversão de leitos Covid-19 para outras especialidades. É preciso destacar que ainda permanece obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde e em transporte público de massa. As pessoas acima de 80 anos, mesmo com esquema vacinal completo, e pessoas imunossupressas devem continuar, como regra, a usar máscara em ambientes abertos e fechados”, aconselha a gestora.