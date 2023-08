Rui Costa confirma duplicação de três rodovias na Bahia

As BRs 101, 116 e 030 terão obras de duplicação para mais segurança e competitividade. A informação foi destacada durante entrevista esta semana, ao vivo no “Bom dia, Ministro”, da EBC, em Brasília, pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa. Parte das prioridades do Novo PAC, o programa de investimentos do governo federal é a transformação do setor de transportes no Brasil, informa Rui Costa.

A BR-116 deve ter sua concessão renegociada para captar novos investimentos. “Vamos renegociar o contrato a partir da autorização do TCU para que se volte a investir na 116”, disse o ex-governador baiano, ao explicar que uma consulta do governo federal foi feita ao Tribunal de Contas da União para que seja possível viabilizar projetos cujas concessões estão pendentes de aprimoramento.

O ministro confirmou, ainda, obras de duplicação nas BR 101 e 030. “A estrada Maraú (BA) – Brasília (DF) está no Novo PAC, já licitada, e devo acompanhar o ministro Renan [Transportes] no ato de assinatura da ordem de serviço nos próximos dias”.

