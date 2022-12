Rui Costa diz que quer ajudar a devolver protagonismo do Brasil

O governador Rui Costa (PT), anunciado como futuro ministro da Casa Civil do governo Lula, manifestou alegria em forma de agradecimento nas redes sociais, nesta sexta-feira (9). Ele disse receber essa missão com orgulho e promete trabalhar, incansavelmente, para devolver o protagonismo do Brasil.

Entre os aliados que foram a público pelas redes para parabenizar o alcaide, está o governador eleito Jerônimo Rodrigues, sinalizando que a “competência” e o “trabalho” de Rui serão fundamentais para o novo governo. Já o senador Jaques Wagner, afirmou que Rui Costa possui “ampla experiência e a habilidade” para assumir os desafios na Casa Civil.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, lembrou que Rui é o terceiro nome do partido na Bahia a ocupar a Casa Civil. Antes dele, teve Eva Chiavon e Jaques Wagner. “Rui é um quadro com preparo e capacidade de gestão testada e aprovada pelo povo baiano, e tem enorme contribuição a dar ao governo federal. Não há nome mais preparado para a missão”, acrescentou.

Além de Rui Costa, foram anunciados nesta manhã de sexta-feira os futuros ministros Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio Monteiro (Defesa), Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino), Mauro Vieira (Relações Exteriores).