RUI COSTA, FERNANDO GOMES E O CORONAVÍRUS

Não poderia esperar outra atitude do prefeito Fernando Gomes Oliveira que não fosse a de conversar com o governador Rui Costa (PT) sobre a decisão da abertura do comércio de Itabuna. Afinal, o morador mais ilustre do Palácio de Ondina é aliado de primeira hora do alcaide.

Vale lembrar que o petista-mor da Bahia é o grande responsável pela estagnação no índice de rejeição do atual gestor. Ou seja, a avaliação negativa do governo ultrapassaria os 90% se o chefe do Poder Executivo estadual cruzasse os braços. Até as freiras do convento das Carmelitas sabem que a pavimentação asfáltica nos bairros reanimou o desejo de Fernando em disputar o sexto mandato via instituto da reeleição.

Rui Costa só tem duas coisas para dizer para Fernando : aconselhar o prefeito a manter o isolamento, com o comércio fechado por mais uma semana, dando assim um tempo para que o sistema de saúde se organize, ou jogar a responsabilidade para o alcaide por um descontrole na situação com o aumento da contaminação pelo desgraçado e cruel coronavírus.

Outro detalhe é que uma posição favorável do governador para que se abra o comércio, desdenhando o imprescindível isolamento social, é negar tudo que diz seu secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas, que fala até em um cada vez mais provável surto do covid-19 no sul da Bahia.

É bom ressaltar que o Ministério Público Federal, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, fez uma alerta aos governadores e prefeitos. Em nota, o MPF disse que “uma eventual flexibilização de medidas de distanciamento social pode resultar em ações de improbidade administrativa”. Além de uma avalanche de crimes praticados contra a administração pública, tem agora mais um relacionado com a vida do ser humano.

Tenho a impressão que o prefeito Fernando Gomes vai estender por mais uma semana o fechamento do comércio, não cedendo às pressões cada vez mais intensas das entidades que representam os comerciantes no sentido amplo da palavra, sem fazer qualquer tipo de seletividade.

A conversa entre as autoridades, governador e prefeito, está marcada para amanhã, segunda (13), coincidentemente o número que simboliza o Partido dos Trabalhadores.

PS – E por falar em coronavírus, as embaixadas da Itália, Alemanha e dos EUA estão pedindo que italianos, alemães e americanos deixem o Brasil e retornem para seus países. Que coisa, hein! Itália e EUA em situação mais crítica que a nossa pedindo que seus cidadãos saiam do Brasil o mais rápido possível. O medo não é só do covid-19. A unânime opinião é que o presidente Jair Messias Bolsonaro continua achando que tudo não passa de uma “gripezinha”.