Rui Costa hoje em Ilhéus; vem inaugurar UPA e autoriza obras de infraestrutura

Nesta sexta-feira (3), o governador Rui Costa estará em Ilhéus, onde inaugura, às 9h, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II. Ele também vai assinar ordens de serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo III no Banco da Vitória e para implantação do sistema de abastecimento de água das localidades de Juerana, Mar e Sol, Teo Camp e em atendimento às demandas do Porto Sul.

O governador também assinará ordem de serviço para melhorias operacionais na rede de distribuição de água de Ilhéus e para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Ilhéus e Camacã. Além disso, vai autorizar a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) a iniciar o processo licitatório para pavimentação asfáltica da zona sul e da zona norte de Ilhéus. Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) receberá autorização para lançar licitação destinada à construção de 207 unidades habitacionais, por meio do Programa Bahia Minha Casa.

Ainda em Ilhéus, Rui anuncia licitação para construção de nova unidade escolar para sediar o Colégio Estadual Moyses Bohana. Também vai anunciar a celebração de convênios com o município para a segunda etapa de construção do Canal do Malhado, para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial de ruas do bairro Conquista e para a construção de duas unidades básicas de saúde nos bairros Teotônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória.

Por fim, o governador fará uma visita às obras de construção da policlínica e à Feira Cidadã, que oferece serviços de saúde e cidadania.