Rui Costa lamenta morte de Pelé e decreta luto de dois dias na Bahia

O governador Rui Costa decretou, nesta quinta-feira (29), luto oficial de dois dias no Estado da Bahia pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu aos 82 anos.

“Dia triste para todos os brasileiros com a notícia da morte do maior atleta da história. Ícone, ídolo de tantas gerações, que tanto nos orgulhou levando as cores verde e amarela a cada canto do planeta. Pelé, eterno!”, lamentou.

Rui Costa, que cumpre agenda em Salvador, também fez questão de destacar a trajetória de Pelé na área social: “gigante, Pelé era referência mundial no futebol e, ainda, por apoiar causas importantes em prol da população mais pobre. Um orgulho também para o povo negro. Seu legado nos alegrará para sempre. Que Deus conforte os corações dos amigos e familiares do rei!”.