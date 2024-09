Rui Costa participa da carreata de Augusto em Itabuna neste sábado

O ex-governador da Bahia e atual Ministro da Casa Civil do Governo Lula, Rui Costa, participa neste sábado, dia 14, da carreata de Augusto Castro (PSD), candidato à reeleição pela “Coligação Itabuna não pode parar”.

Considerado um dos melhores governadores da história da Bahia, conhecido como “Rui Correria” pelo seu estilo de trabalho com obras e investimentos em todo o Estado, ele tem sido um importante parceiro de Augusto, primeiro no comando do Estado e agora como interlocutor junto ao Governo Federal.

Rui Costa faz questão de vir a Itabuna para reafirmar seu apoio à reeleição de Augusto, na cidade onde realizou obras importantes como a Barragem do Rio Colônia em Itapé, que atende o município, a Policlínica Regional de Saúde, o Teatro Municipal Candinha Dórea, a requalificação do semianel rodoviário e da Vila Olímpica, construção de duas areninhas e do campo do esporte amador e iniciou a construção do Colégio de Tempo Integral Adeum Sauer e do Centro Integrado de Educação.

A carreata contará com a presença de outras lideranças políticas e terá concentração e saída às 9 horas, da Vila Olímpica, percorrendo o centro e os bairros de Itabuna.