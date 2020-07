Rui Costa, prefeito de fato em Ilhéus

EDITORIAL DO DIÁRIO BAHIA

O governador Rui Costa, ao longo dos seus dois mandatos, tem pisado muito em Ilhéus. Assim, entre uma vaga na agenda e outra, ele aterrissa na cidade sempre com uma notícia boa, traduzida em obras para construir ou entregar. Será Rui Costa o prefeito de Ilhéus — de fato?

Faz parte da rotina de muitos ilheenses esse tipo de questionamento, que se acentuou ainda mais hoje, quando o governador, em dia histórico, entregou a nova ponte do Pontal. Além disso, lembrou na restrita solenidade outros investimentos do governo do estado no município.

Vale lembrar, por exemplo, a importância do Hospital Costa do Cacau, muito bem-vindo num momento em que Ilhéus e cidades vizinhas tanto precisavam. Obras de saneamento básico, que têm muito a ver com saúde preventiva, estão em andamento por aqui.

O prefeito, aliás, governador Rui Costa tem, na verdade, uma coleção de obras em Ilhéus, as quais, certamente, vão dar novo rumo ao promissor futuro do município. E, desta forma, fortalecer sonhos e perspectivas.

Voltando ao “prefeito” Rui Costa, não se pode negar a ele o mérito de enxergar a necessidade de duplicar um trecho da BA-001, para facilitar ainda mais o fluxo de veículos na zona sul. Tudo estará pronto nos próximos meses.

Enfim, Rui Costa exerce em Ilhéus o cargo de governador (de direito) e de prefeito (de fato). Bom para a cidade, bom para todos nós, porque se não fosse ele a cidade continuaria com o freio de mão puxado.