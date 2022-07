Rui Costa recebe Augusto Castro em audiência e reafirma investimentos estruturantes em Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), foi recebido em audiência pelo governador Rui Costa (PT), na noite de ontem, dia 11, na Governadoria, em Salvador. O Chefe do Executivo estadual reafirmou o compromisso de realizar as obras de requalificação e urbanização das feiras livres dos bairros São Caetano e Califórnia.

Além disso, a pavimentação asfáltica de 28 ruas e avenidas da cidade e a ampliação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), no mesmo projeto que foi utilizado no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana.

De acordo com o mandatário de Itabuna, os projetos apresentados aos técnicos do Governo do Estado foram aprovados e o governador Rui Costa autorizou a realização das obras que proporcionarão bem-estar e melhor qualidade de vida aos itabunenses.

“O governador Rui Costa é um grande parceiro da nossa administração. Ao atender às nossas demandas, só reafirma a sua sensibilidade e compromisso com a nossa cidade e nossa gente”, disse o prefeito Augusto Castro.

As ordens de serviços dessas obras deverão ser assinadas no próximo dia 28, quando Itabuna comemora 112 anos de emancipação política. No Dia da Cidade, o governador e o prefeito Augusto Castro vão entregar diversas obras realizadas em parceria, a exemplo do Campo de Futebol Amador, no Jardim Primavera, a completa requalificação da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, as arenas esportivas Berilo e Conceição, e a nova sede do CREDIBAHIA.