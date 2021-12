Rui Costa repudia violência contra equipe da Rede Globo no Extremo Sul

O governador da Bahia, Rui Costa, usou o Twitter para manifestar solidariedade e repudiar a agressão sofrida por uma equipe de reportagem da TV Bahia, afiliada da Globo no estado, durante cobertura da passagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, na cidade de Itamaraju, neste domingo (12).

“Minha solidariedade à equipe de reportagem da Rede Globo, que foi agredida e impedida de realizar a cobertura jornalística durante carreata com o presidente em Itamaraju, na Bahia. A liberdade de imprensa é pilar fundamental da democracia e qualquer ataque ao jornalismo merece repúdio. O momento é de trabalho e solidariedade no Extremo Sul. Repudio violência contra a imprensa e oportunismo num momento de dor diante de uma tragédia. Vamos trabalhar”, escreveu Rui Costa na rede social.

Na manhã de hoje, o governador baiano esteve em quatro cidades da região, incluindo Itamaraju, e assegurou recursos para reconstruir os municípios atingidos pelas fortes chuvas na Bahia. Ele também antecipou que irá liberar linhas de crédito especiais para comerciantes que tiveram seus negócios comprometidos pelas enchentes. Uma força-tarefa do Governo do Estado atua na região desde o início das ocorrências no Extremo Sul.