Rui critica ex-prefeito: “Quem em 10 anos não conseguiu ofertar preventivo para as mulheres de Salvador vai cuidar da saúde?”

Com o reconhecimento público de quem garantiu 26 policlínicas regionais de saúde e, junto com Jaques Wagner, entregou 20 novos hospitais em 16 anos, o governador Rui Costa (PT) questionou a capacidade de gestão e as promessas do ex-prefeito de Salvador neste sábado (4). “Quem em 10 anos não conseguiu ofertar preventivo para as mulheres de Salvador vai cuidar da saúde da Bahia?”, questionou Rui, em Itabuna, durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP) do pré-candidato ao Governo do Estado pelo PT, Jerônimo Rodrigues.

Ao lado dos também pré-candidatos ao Senado, Otto Alencar (PSD), e a vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), Rui lembrou que garantiu ao ex-prefeito a aquisição de terrenos pelo Governo do Estado para que o Município implantasse creches em Salvador por meio de um programa do Governo Federal, o Brasil Carinhoso, mas que o ex-gestor não foi capaz de construir uma creche sequer na capital. A plenária para o território do Litoral Sul foi a primeira com participação do governador.

“Setenta por cento dos estudantes de Salvador só têm escola fundamental porque estudam na escola estadual”, criticou Rui Costa ao lembrar que a garantia do Ensino Fundamental é obrigação do Município e foi negligenciada pelo ex-prefeito de Salvador. Mais de 8 mil pessoas participaram do evento, considerado o maior já realizado nesta pré-campanha do time apoiado por Lula na Bahia.

“Uma verdadeira multidão nos recebeu hoje, 4,no território do Litoral Sul, em Itabuna, para mais uma edição do nosso Programa de Governo Participativo. Essa é uma amostra de que o povo da Bahia sabe que o trabalho do nosso grupo tem que continuar”, afirmou Jerônimo Rodrigues, que ouviu demandas do território para os próximos quatro anos, dentre elas, um aeroporto “do porte e do tamanho da região”, afirmou o petista. “Não estamos brincando de fazer política. Temos um time que tem lado, o lado de Lula. Política é um casamento e nós precisamos saber com quem nós andamos, é preciso ter clareza”, concluiu.