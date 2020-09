Rui entrega mais de 6 mil quilômetros de estradas recuperadas

A qualidade das estradas e rodovias da Bahia tem sido uma das prioridades do governador Rui Costa, desde que assumiu a chefia do executivo estadual, em janeiro de 2015. Nesta sexta-feira (18), o governador completou 600 viagens de trabalho ao interior tendo entregue obras de construção e recuperação de mais de 6 mil quilômetros de rodovias que cortam todas as regiões do estado, totalizando um investimento de mais de R$1,3 bilhão. Somente nesta sexta, em visita aos municípios de Ibititá, Barra e Itaguaçu da Bahia, Rui entregou mais de 60km de recuperação de estradas.

“Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando com a grande crise econômica que o país tem vivido nos últimos anos, o Governo da Bahia está executando um amplo programa de recuperação de estradas para melhorar as condições de tráfego das rodovias baianas. Sabemos a importância que estradas em boas condições representam para a economia dos municípios e, principalmente, para a população interiorana. Continuaremos trabalhando com empenho para ampliar, cada vez mais, o número de estradas totalmente recuperadas e pavimentadas em nosso estado”, afirma Rui.

Para garantir que a Bahia continue se desenvolvendo mesmo enquanto enfrenta a pandemia de Covid-19, o Governo do Estado tem mantido um ritmo acelerado de obras importantes em todas as regiões baianas. Intervenções na infraestrutura e mobilidade, como a construção de aeródromos, pontes e a recuperação e pavimentação de rodovias, têm assegurado oportunidades de emprego e aberto o caminho para o processo de retomada das atividades econômicas que dependem do controle das taxas de contágio do novo coronavírus e melhores índices de distanciamento social.

Entre as entregas desta sexta-feira (18), uma das obras mais aguardadas pela população que vive na região de Irecê — a recuperação da BA-148, no trecho que liga o município a Ibititá, Ibipeba e Barra do Mendes. As intervenções, que cobrem mais de 58 quilômetros, beneficiam 250 mil pessoas e fortalecem o agronegócio, principal atividade econômica da região. Diariamente, a rodovia recebe um tráfego de 1,4 mil veículos.

*Vistoria na ponte sobre o Rio São Francisco*

Na viagem 600, o governador também visitou as obras da ponte que vai ligar os municípios de Barra e Xique-Xique, que já foram iniciadas. No total, serão 547 quilômetros, incluindo a recuperação da BA-160, que liga as duas localidades, beneficiando 2,7 milhões de habitantes da região. A ponte sobre o Rio São Francisco, que terá cerca de 1quilômetro de extensão e 13,55 metros de largura, faz parte do projeto Sistema Viário da BA-052. A obra vai tornar mais rápida a travessia entre os dois municípios, que hoje é feita por meio de balsas, passando de 20 minutos para pouco mais de um minuto. O investimento total é de R$ 705 milhões ao longo de 20 anos de concessão.

“Aqui temos uma obra, com recurso 100% do Estado, muito simbólica, já que se trata de uma ponte sobre o rio São Francisco, o nosso velho chico. Além de integrar as cidades, este equipamento permite a ligação entre a região de Irecê com o oeste da Bahia”, explicou o governador.

*Repórter: Tácio Santos*