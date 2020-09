Rui entrega mais de 60 quilômetros de estradas e vistoria ponte sobre Rio São Francisco

O governador Rui Costa completa 600 viagens a trabalho ao interior da Bahia nesta sexta-feira (18) com uma agenda intensa. O dia será marcado pela entrega de obras e investimentos nas áreas de infraestrutura, agricultura e abastecimento de água nos municípios de Ibititá, Barra e Itaguaçu da Bahia. Rui chegará ao final do dia com 602 compromissos cumpridos no interior. A viagem de número 599 ocorreu no último dia 11, quando foi inaugurado o Hospital do Câncer de Juazeiro.

A agenda de sexta terá início em Ibititá, às 9h, onde o governador entrega a recuperação de 58 quilômetros da BA-148, no trecho da rotatória da BA- 432, que faz a ligação do município com Irecê, Ibipeba e Barra do Mendes. A obra beneficia cerca de 250 mil habitantes e fortalece o agronegócio, principal atividade econômica da região. No município também serão entregues obras de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial no povoado de Lagoa da Pedra. Somadas, as obras contabilizam um investimento de mais de R$ 18 milhões.

Ponte sobre o Rio São Francisco

Em Barra, no oeste baiano, o governador vistoria as obras da ponte sobre o Rio São Francisco, que fará a ligação entre o município e Xique-Xique, atendendo a um antigo anseio da população local. Com previsão de ser finalizada no segundo semestre de 2021, a ponte vai ser uma importante ligação da região oeste baiana com o restante do estado. O equipamento, com um quilômetro de extensão e 15 metros de largura, faz parte do projeto de recuperação do Sistema Viário da BA-052. O investimento é de R$ 133 milhões.

A ponte vai oferecer mais segurança, conforto e rapidez na travessia entre as duas cidades, beneficiando mais de 2,5 milhões de habitantes. Além disso, vai contribuir para o desenvolvimento do agronegócio, do turismo e do setor de geração de energia eólica na região. Os serviços no equipamento estão gerando 220 empregos diretos e 45 indiretos.

Em Itaguaçu da Bahia, Rui entrega obras de pavimentação na Rodovia BA-438, no trecho de 5,8 quilômetros entre a sede da cidade e o entroncamento com a BA-052. O investimento é de mais de R$ 2,2 milhões. Durante a visita, também serão celebrados dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva, no edital para qualificação de agroindústrias, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).