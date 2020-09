Rui entrega obras em Porto Seguro e autoriza ampliação do Hospital Regional

O governador Rui Costa desembarcou em Porto Seguro na manhã desta sexta-feira (25) para participar de uma série de ações no sul baiano. Entre os compromissos do dia estiveram a inauguração de duas vias no bairro Cambolo, no valor de R$1,4 milhão, e a cessão de 80 barracas para feirantes do mercado municipal.

“Aqui foi feito um investimento em pavimentação de vias, eu diria que o município ganhou na loteria por que foi R$1,4 milhão de investimentos em infraestrutura urbana. Hoje eu assino aqui a ordem de serviço pra gente ampliar o Hospital Regional de Porto Seguro, com investimento de R$7,5 milhões pra gente incorporar, acrescentar ao hospital os serviços de hemodinâmica e oncologia. Com esses dois novos serviços nós aumentamos a complexidade do atendimento do hospital”, afirmou o governador Rui Costa.

Na Avenida Airton Senna e na Rua Valdívio Costa, foram mais de 10 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, 4,3 mil m² de passeios com acessibilidade e 4,2 mil m² de paisagismo com grama e espécies nativas da região.

Para o motorista Jorge Rodrigues, a Avenida Airton Senna, que também é conhecida como Rua da Linha, converteu-se na via principal do bairro. “Antes tinha uma buraqueira e era intransitável. O serviço ficou tão bom que agora a gente tem até rua principal”, afirmou.

O caminhoneiro Adriano Santos reside no Cambolo há quatro anos e garante que a obra executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) melhorou a vida dos moradores do bairro. “Antes a gente sofria com a poeira e com a lama, quando chovia. Era uma sujeirada. Agora, está uma maravilha”, assegurou.

Foi autorizada, ainda, a publicação do edital de licitação para restauração da BA-986/ BA-987, no trecho de entroncamento com a BA-001/ Arraial D’Ajuda/ Trancoso, com recursos da ordem de R$14 milhões. “São, no total, 17km de duas rodovias que ligam a BA-001 a Arraial d’Ajuda e outra pra Trancoso. São destinos turísticos conhecidos mundialmente, onde nós estamos investindo recursos em torno de R$ 14 milhões em mais esta ação nesta região”, afirma o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti.

Mais ações

Foram entregues 80 barracas para feirantes do mercado municipal, totalizando um investimento de R$57 mil. Após a agenda em Porto Seguro, o governador seguiu para Eunápolis, para vistoriar as obras da Policlínica Regional de Saúde.

Repórter: Renata Preza

Fotos: Mateus Pereira/ GOVBA