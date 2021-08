Rui entrega reforma de escola estadual em Itaju do Colônia

Mais um investimento em Educação foi entregue pelo governador Rui Costa, desta vez em Itaju do Colônia, no sul do estado. A reforma do Colégio Estadual Cordeiro de Miranda contou com recursos da ordem de R$ 700 mil e passou por serviços de manutenção civil e elétrica. A unidade tem cinco salas de aula, biblioteca, quadra e atende cerca de 200 estudantes do Ensino Médio.

Na cerimônia de entrega, Rui ainda autorizou a Secretaria da Educação a realizar processo licitatório para ampliar o colégio, que contará com mais cinco novas salas de aula, cobertura de quadra, auditório, refeitório e campo de futebol society.

“Aqui, hoje, nós entregamos a reforma e a requalificação de uma escola estadual, ao mesmo tempo que anunciamos a sua ampliação com mais salas de aula e mais espaço para a prática cultural e esportiva. Além disso, nós faremos uma parceria com o Município para concluir outras unidades de ensino. Com o convênio, o Governo vai transferir os recursos para que a Prefeitura acelere a conclusão das obras”, destacou o governador.

Outras entregas

Rui Costa também entregou um caminhão-pipa para o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica. A entrega do veículo representa investimento de R$ 328 mil e atende 10 municípios: Arataca, Camacã, Santa Luzia, Jussari, Pau Brasil, Itaju do Colônia, São José da Vitória, Una, Canavieiras e Mascote.

Por meio de projeto da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o governador entregou 8.864 mudas frutíferas e essências florestais para produtores da agricultura familiar. Esta ação representa investimento de mais de R$ 17 mil.

Uma nova quadra poliesportiva coberta com vestiário, no bairro Gerson Varjão, também foi entregue pelo governador.

Mais ações

Ainda na oportunidade, Rui Costa autorizou que a Secretaria da Educação celebre convênio com a prefeitura de Itaju do Colônia para que seja concluída a obra da Creche Pró-Infância, com um investimento de R$ 400 mil. Também foi autorizado que a SEC firme convênio para conclusão das obras de uma escola com seis salas, no distrito de Palmira. Serão destinados mais de R$ 338 mil para esta obra.

O governador anunciou também a implantação do sinal de telefonia celular da operadora Claro, em Palmira, há 18 quilômetros da cidade. Com o programa, localidades rurais do estado da Bahia, passarão a ter cobertura de sinal de celular. Esta implantação é realizada através das secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz) e da Infraestrutura (Seinfra).

Participaram da agenda em Itaju do Colônia os secretários estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues; de Relações Institucionais, Luiz Caetano; de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal; e de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes.