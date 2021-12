Rui inaugura hospital materno-infantil e autoriza início da obra de ligação entre Ilhéus e Itabuna

A região sul da Bahia agora possui serviços de referência em cirurgia pediátrica e parto de alto risco no Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio, em Ilhéus. A unidade foi inaugurada pelo governador Rui Costa, na manhã desta segunda-feira (6), após um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões, entre obras e equipamentos. Com 105 leitos de internação, sendo 10 de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e 25 de semi-intensiva, o hospital tem capacidade para atender urgências e emergências de toda a região. Durante a viagem, o governador também autorizou o início das obras de construção da nova via de acesso entre Ilhéus e Itabuna.

“Com muito orgulho, hoje entregamos mais uma unidade de saúde. Já havíamos entregue, alguns anos atrás, o Hospital Regional Costa do Cacau e hoje esta unidade se soma ao Costa do Cacau para complementar o atendimento. Aqui, estamos construindo também a UPA, estamos licitando uma nova UBS e já foi publicada a licitação de uma nova policlínica regional. Temos uma policlínica em funcionamento em Itabuna, mas como a região é muito adensada, com quase 800 mil habitantes, nós estamos licitando a policlínica em Ilhéus, que fica pronta no ano que vem. Estamos realizando, portanto, o maior investimento da história da Bahia em saúde pública e também o maior da história na região sul”, destacou Rui.

O Hospital Materno-Infantil disponibiliza ainda cinco leitos no Centro de Parto Normal Intra-hospitalar e está estruturado para a assistência ao parto de risco, gestação de alto risco, cuidado intensivo e intermediário neonatal e cuidado intensivo e clínico às crianças. O funcionamento é 24 horas, com acesso por demanda espontânea e referenciada, integrada aos pontos de atenção primária.

Segundo a secretária da Saúde do Estado, Tereza Paim, o hospital começa a funcionar já nesta segunda-feira (6). “A unidade tem porta aberta de maternidade, leitos de UTI neonatal e semi-intensivo, leitos de canguru e centro de parto normal. Para além disso, a unidade pediátrica consta de 23 leitos e mais 10 leitos de UTI pediátrica, que serão 100% regulados. Lembrando que este é um hospital regional, que vai atender não somente os habitantes de Ilhéus, mas toda a região sul”, afirmou.

Além da realização de partos e da internação, o hospital ofertará atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco, consultas especializadas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia. O serviço de pediatria está estruturado com equipes profissionais, instalações físicas e equipamentos adequados à prestação de assistência em caráter de urgência aos agravos mais prevalentes da criança e do adolescente, garantindo ainda procedimentos cirúrgicos (cirurgia geral e ortopedia), em caráter de sobreaviso e cuidados intensivos pediátricos.

A unidade funcionará também como um polo de desenvolvimento de ensino, reunindo formação acadêmica, pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde.

O Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio faz parte de uma série de investimentos que o Governo do Estado vem fazendo na região sul, onde a população já conta, entre outros serviços, com o Hospital Regional da Costa do Cacau e a policlínica regional de saúde em Itabuna. A construção da policlínica em Ilhéus ampliará a capacidade de atendimento especializado na região.

Nova ligação

Facilitando o deslocamento de quem sai do sul baiano em direção ao oeste, meio oeste e extremo sul do estado, a nova via terá extensão de 18 quilômetros, duplicando a ligação entre Ilhéus e Itabuna.

Quando concluída, a obra será um importante vetor de desenvolvimento, beneficiando mais de 511 mil moradores e contribuindo para escoamento da produção agrícola, principalmente de grãos em direção ao Porto do Malhado, em Ilhéus, além de fortalecer o turismo e o transporte de minério da região de Brumado.

Outras obras

Nos últimos cinco anos, a região sul recebeu um expressivo investimento do Governo da Bahia em diversas obras. No dia 16 de novembro deste ano, foi assinada a ordem de serviço para a restauração e manutenção por um período de cinco anos da BA 001, nos trechos Valença – Nazaré e Itacaré – Ilhéus. O investimento é de R$ 53,9 milhões.

A duplicação da BA-001, em Ilhéus, do entroncamento da BR-251 até o Hotel Opaba, foi concluída neste ano, no valor de R$ 10,5 milhões. Em 2020 foram entregues a ponte sobre o Rio Cachoeira – Ponte Ilhéus/Pontal e o Sistema Viário de Acessos ao Porto do Malhado e Urbanização Norte e Sul, com um investimento de mais de R$ 32,3 milhões.

Em 2017, Rui inaugurou uma das mais importantes unidades hospitalares do estado, o Hospital Regional Costa do Cacau, que recebeu R$ 124 milhões em investimentos e beneficia 1,7 milhão de pessoas da região. Em 2019, com um investimento de R$ 25,6 milhões, o governador entregou a policlínica regional de saúde que funciona em Ilhéus e atende 29 municípios.

Repórter: Tácio Santos