Rui inaugura recuperação do Semi-Anel Rodoviário de Itabuna nesta sexta

O governador Rui Costa estará nesta sexta-feira (dia 7), em Itabuna, onde vai entregar, às 9h, a obra de recuperação do Semi-Anel Rodoviário do município. O trabalho abrange uma extensão de mais de 7 km e foi realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), com investimentos de R$ 8,5 milhões. A inauguração da nova pavimentação do trecho de rodovia vai acontecer no trevo entre os bairros Mutuns e Santa Inês.

Ainda em Itabuna, Rui assina ordem de serviço para a secretaria estadual de Educação (SEC) construir unidade escolar de tempo integral, com 24 Salas de aula. Ele também vai visitar o Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde, situado no município.