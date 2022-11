Rui, Jerônimo e Geraldo celebram vitória nas urnas com prefeitos e garantem fortalecer parceria

“Este encontro celebra uma parceria de sucesso que será fortalecida a partir de 2023”. A declaração foi dada pelo governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, na noite desta segunda-feira (7), em mais uma celebração com prefeitos, prefeitas, ex-prefeitos e vice-prefeitos do interior do estado na residência oficial do governador Rui Costa, em Salvador. No evento, o anfitrião da festa agradeceu às lideranças municipais e aos deputados e deputadas presentes pelo engajamento na campanha vitoriosa de Jerônimo e Geraldo Júnior.

Ao manifestar sua gratidão aos gestores municipais, Jerônimo assumiu o compromisso de ampliar a parceria institucional entre o Executivo estadual e os Municípios baianos visando “realizar obras e projetos que promovam desenvolvimento regional, gerando emprego e renda em todos os cantos da Bahia, agora em parceria com o presidente Lula”.

Para Rui Costa, a vitória de Jerônimo é também “fruto da relação olho no olho” que seu grupo político tem mantido, desde 2007, com os prefeitos de toda a Bahia. “Esta é a vitória da esperança, de quem acredita no trabalho e nas pessoas. Eu tenho que demonstrar minha gratidão a todos vocês e me sinto feliz não como político, mas como ser humano”, afirmou o atual governador da Bahia.

Também presente no evento no Palácio de Ondina, o vice-governador eleito, Geraldo Júnior, afirmou que será uma “caixa de ressonância” dos vereadores e vereadoras de toda a Bahia na Vice-Governadoria, destacando a importância do legislativo municipal: “quem está na ponta tem diálogo permanente com o povo e sabe em tempo real os principais problemas das cidades, portanto temos que estar conectados com os vereadores e vereadoras de cada município da Bahia”, afirmou. O encontro da noite desta segunda reuniu cerca de 150 lideranças políticas e conclui o ciclo de celebrações com prefeitos, iniciado na última quinta-feira (3).