Rumo à “fila zero”, mutirão leva atendimento médico gratuito

A Fundação José Silveira, em parceria com a Prefeitura de Itabuna, realizou a 1ª Ação de Saúde no bairro Nova Ferradas. O evento ofereceu gratuitamente consultas em diversas especialidades médicas para a comunidade local no domingo (15).

O ponto de referência para o atendimento foi a Unidade de Saúde da Família, mas o evento contou ainda com uma estrutura de três caminhões adaptados com consultórios itinerantes para o oferecimento de consultas com diversos médicos especialista. Entre eles, oftalmologistas e cardiologistas, além de exames de citologia, testes rápidos para detecção de HIV e Sífilis.

Primeiros resultados

Ainda, Raios-X e Ultrassonografias (próstata, pélvica, abdômen total, aparelho urinário e mamografia). “Graças a esta ação foi possível quase zerar a fila de espera que havia no bairro para estes tipos de consultas e exames”, informa o coordenador da USF de Nova Ferradas, Silas Santos. Ele completa ressaltando o empenho da Administração do prefeito Augusto Castro (PSD) e da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar para a realização do mutirão.

“Agradeço a todos que contribuíram diretamente e indiretamente para o sucesso deste 1º Mutirão Ação de Saúde, além é claro, ao grupo de 17 voluntários que estiveram presentes auxiliando no atendimento em massa de moradores não só de Nova Ferradas, como também de Ferradas, Nova Esperança, dentre outros bairros vizinhos”, concluiu.