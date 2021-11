Sábado tem vacinação contra Covid-19 no Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá terá, neste sábado (6), o início de uma campanha de vacinação da segunda e terceira dose contra a Covid-19. Será das 14 às 19 horas, no segundo piso do estabelecimento. A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna orienta a população para a necessidade de se imunizar contra o novo coronavírus, inclusive completando o esquema vacinal.

“É fundamental que todas as pessoas que estejam com o esquema vacinal em atraso para a segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer completem a vacinação o quanto antes. Somente a primeira dose não é o suficiente para garantir a imunização”, adverte a coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito.

“Todos os moradores de Itabuna que estão com esquema vacinal do Covid-19 em aberto, não somente da segunda dose, mas também a terceira dose, já no tempo hábil na idade ou pertence a algum grupo que seja contemplado, deve”, orienta.

Ela reforça que “as pessoas devem ficar atentas para fazer uso da vacina, garantir sua imunidade, proteger sua família e nossa cidade e a gente conseguir respirar e passar por dias mais tranquilos sem tanta aflição que é essa doença”.

Documentação necessária

Para administração da terceira dose com a vacina Pfizer, o público é aquele com idade a partir de 60 anos e trabalhadores da Saúde, que tenham completado seis meses de conclusão vacinal (2ª dose). A documentação necessária é Carteira de Identidade, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência, Carteira do Conselho Profissional, declaração da empresa ou crachá e cartão de vacina com registro vacinal.

Até quinta-feira, dia 4, 81% da população de Itabuna, com idade a partir de 18 anos, foi imunizada com a primeira dose. Já com a segunda dose ou dose única, 56,2%, enquanto com a terceira dose ou dose de reforço, 4,6% da população de acordo o Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde.