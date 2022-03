Sábado tem vacinação contra Covid-19 para toda a família em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado (12), das 10 às 14 horas, no Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto (antigo F-Sesp), uma ação especial para imunização de toda a família. Será uma boa oportunidade para que avós, mães, pais, tios, adolescentes e crianças tomem a dose do imunizante ou atualizem o calendário vacinal contra o Covid-19.

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, ressalta que “é preciso que todos os membros de uma mesma família garantam a proteção contra a Covid-19”. Segundo ela, não haverá limitação de senhas, exatamente para permitir que um maior número de pessoas seja vacinado, pois os índices de vacinação completa estão muito baixos, apesar de toda a campanha de mobilização através da mídia e das redes sociais.

No Dia D, a vacina estará disponível para crianças de 5 a 11 anos (1ª dose), com e sem comorbidades. Já a segunda dose estará garantida para o público maior de 18 anos em atraso com ciclo vacinal ou adolescentes de 12 a 17 anos, que tenham recebido a 1ª dose da vacina Pfizer até 10 de janeiro.

A terceira dose será disponibilizada para pessoas com mais de 18 anos que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos quatro meses, a partir da data da segunda dose das vacinas Oxford, Janssen e Pfizer. Nesta ação, haverá dose de reforço da Janssen para pessoas maiores de 18 anos que tenham tomado esta vacina (primeira dose/dose única) dentro do intervalo 2 a 6 meses.

Pré-requisitos para vacinação infantil

É preciso que pais, tutores ou responsáveis fiquem atentos a alguns pré-requisitos para imunização das crianças, tais como: apresentação do cartão de vacina, do relatório médico, que ficará retido para crianças com comorbidades.

A criança deve estar acompanhada pelos pais ou responsáveis (no caso de ser o responsável, ele deverá levar uma cópia do documento do pai ou da mãe do menor e autorização por escrito assinada). Também deverá ser apresentado o documento pessoal com foto dos pais ou responsáveis, e a criança não ter sido imunizada com qualquer outra vacina nos últimos 15 dias.