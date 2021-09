SAC modifica horário de funcionamento em Itabuna

O SAC Itabuna modifica o horário de atendimento ao público. A partir desta segunda-feira (27), o posto passa a funcionar de 7h às 16h, em modificação ao antigo horário de 8h às 17h. Inaugurado há 22 anos, o SAC Itabuna fica no Shopping Jequitibá e funciona de segunda a sexta-feira. Dentre os serviços disponíveis estão RG, CPF, Carteira de Habilitação (CNH), SineBahia e o Atendimento aos Militares (SAME). Vale ressaltar que o atendimento no posto é 100% por agendamento.

Para acessar o SAC Digital e agendar atendimento no SAC Itabuna, é só baixar o aplicativo SAC Digital ou digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Medidas de segurança

A Rede SAC reforça a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados ao se dirigem ao SAC. Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool a 70%; reforço na higienização das dependências, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente. Além disso, o atendimento é individual, sem acompanhantes, exceto em casos excepcionais.

