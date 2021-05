SAC Móvel encerra atendimento em Itabuna nesta terça-feira

A unidade do SAC Móvel encerra nesta terça-feira, dia 11, o atendimento a população de Itabuna. Foram 30 dias disponibilizando serviços de emissão de RG, CPF, Antecedentes Criminais e atendimento pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier, agradeceu ao Governo do Estado por essa parceria, que trouxe inúmeros benefícios para os cidadãos itabunenses, principalmente neste momento de pandemia. Além do distanciamento social, a atual situação promoveu a queda de agendamentos na unidade do SAC.

“Mas, com a carreta do SAC Móvel foi possível fazer o agendamento, através do aplicativo SAC Digital e, de forma segura se evitar aglomerações, tendo um controle rigoroso da quantidade de pessoas para o atendimento diário”, comentou Xavier.

A vinda da carreta do SAC Móvel resultou de uma parceria entre Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda e o Governo da Bahia.