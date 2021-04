SAC Móvel estará em Itabuna a partir do próximo dia 12

A unidade do SAC Móvel estará em Itabuna no período de 12 de abril a 11 de maio. A carreta que vai prestar serviços à população por cerca de 30 dias chega à cidade no domingo.

Durante este período será possível emitir Carteira de Identidade (RG), CPF, Certidão de Antecedentes Criminais, além do serviço da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Os atendimentos devem ser agendados exclusivamente pelo aplicativo SAC Digital (disponível nas lojas IOS e Play Store) ou pelo site oficial (https://www.sacdigital.ba.gov.br/).



A vinda da carreta do SAC Móvel é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda e o Governo da Bahia. O veículo ficará estacionado na Praça do Cacau, situada Avenida Aziz Maron, próximo ao shopping.



Importante lembrar que para o atendimento basta digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível, seguindo o passo a passo.

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier, reforça que em tempos de pandemia o agendamento é essencial para garantir o atendimento.

Já o superintendente de Emprego e Renda, Marcos Kiko, lembra que para fazer a carteira de identidade (RG), o interessado deve levar duas fotos recentes 3×4, com fundo branco ou cinza, impressas. Quem não estiver munido das fotografias não terá emitido o documento.