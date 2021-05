SAC móvel vai passar um mês em Ilhéus

Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel visita Ilhéus nesta terça-feira estará oferecendo serviços do dia 18 de maio a 17 de junho de 2021, ao fundo do Posto SAC Ilhéus, no local dos táxis, com o apoio da Prefeitura de Ilhéus. Com atendimento 100% agendado, os usuários podem reservar sua solicitação através do aplicativo SAC Digital e no endereço www.sacdigital.ba.gov.br, para evitar aglomerações.

Serviços como Carteira de Identidade; CPF; Antecedentes Criminais e Ouvidoria Geral do Estado serão ofertados com a iniciativa. De acordo com a direção do órgão, a emissão de primeira via desses documentos, é gratuita, e a emissão de segunda ou outras vias, custa R$ 39,39 cada.

A Guarda Civil Municipal (GCM) da Prefeitura de Ilhéus, que apoia a iniciativa com disponibilização de estrutura como toldos e equipe da GCM, dará suporte durante a oferta dos serviços.

Todas as recomendações lançadas pela OMS, Ministério da Saúde, e demais órgãos de saúde, serão respeitadas e exigidas para minimizar a propagação da COVID-19, com observância aos protocolos sanitários como uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social.

O SAC Móvel está a disposição através do telefone (71) 99296-8506.