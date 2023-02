Sai a lista de quem vai trabalhar em barracas na lavagem do beco do Fuxico

Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) divulgou na noite de terça-feira, dia 7, a listagem de ambulantes aptos a instalar barracas para a comercialização de bebidas e comidas na 42ª edição da Lavagem do Beco do Fuxico. A festa acontece de quinta a sábado, dias 9, 10 e 11, com base nas inscrições já realizadas.

As vagas foram disponibilizadas de acordo as seguintes condicionantes: As barracas deverão ter no máximo as seguintes dimensões: 3 metros de frente por 2 de fundo; as barracas deverão ser instaladas pelos ambulantes aptos a partir das 14 horas, desta quarta feira, dia 8, e serem retiradas até as 14 horas, do domingo, dia 12.

As barracas somente poderão ser instaladas na presença de prepostos da SESOP, no local exato georreferenciado. A Prefeitura e a Neoenergia Coelba fornecerão pontos de energia e a instalação de energia elétrica da barraca será sob a responsabilidade dos ambulantes.

O ambulante receberá até às 14 horas da quinta-feira, dia 9, o credenciamento que o autoriza a permanecer no local durante o evento. A falta de credenciamento do ambulante ensejará a apreensão de mercadorias. O não comparecimento dos ambulantes listados até às 10h do dia 9, implicará no cancelamento de sua inscrição.