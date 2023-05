Sai a lista dos candidatos com inscrição deferida para eleição dos Conselhos Tutelares de Itabuna

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Itabuna divulgou na segunda-feira, dia 8, a Relação Preliminar das Inscrições para eleição dos novos membros dos dois Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente.

A lista com o nome dos 46 candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e homologadas consta no Edital nº 002/2023 do CMDCA, publicado na edição eletrônica nº 5891 do Diário Oficial do Município disponível na página oficial da Prefeitura de Itabuna na internet.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria D’Ajuda Cavalcante Lucas (Preta), com a divulgação das inscrições deferidas, o próximo passo para a eleição dos Conselhos Tutelares de Itabuna estará focado na organização e realização da prova objetiva, programada para o próximo dia 18 de junho. Após a divulgação dos aprovados, acontecerão as entrevistas.

A presidente do CMDCA ressalta que o processo seletivo será concluído no dia 1º de outubro, com a eleição propriamente dita. “Nesta etapa final, a população, através do voto direto, escolherá os novos membros titulares e suplentes dos dois Conselhos Tutelares de Itabuna”, pontua.

Maria D’ajuda explica que serão preenchidas 10 vagas titulares e outros 10 candidatos ficarão na suplência para mandatos de quatro anos (2024/2028).

Ela ressalta que os 46 candidatos que tiverem inscrições deferidas cumpriram e comprovaram todas as exigências previstas no Edital nº 001/2023 do CMDCA, dentre elas: ser maior de 21 anos, residir em Itabuna no mínimo há 2 anos, de ter experiência mínima de 2 de trabalho com crianças e adolescentes.