Sai o resultado da segunda etapa do sorteio eletrônico para 3.690 vagas de cursos técnicos gratuitos

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou, nesta sexta-feira (16), o resultado da segunda etapa do sorteio eletrônico para 3.690 vagas de cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio. A lista dos contemplados está disponível no Portal da Educação, através do endereço https://encurtador.com.br/INTV6. Os candidatos deverão efetuar matrícula na unidade escolar para a qual foram selecionados, nos dias 19 e 20 de fevereiro. As aulas serão iniciadas no dia 21 de fevereiro.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel Westphal, ressaltou a importância desses cursos para a juventude. “A oferta dos cursos na modalidade subsequente propicia aos que já concluíram o Ensino Médio uma melhor formação e, ao mesmo tempo, uma melhor ocupação no mundo do trabalho. É uma diversidade de cursos que a SEC oferta e que permitem uma boa escolha pela comunidade”.

No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: via original do histórico escolar; via original e cópia legível do RG ou Certidão de Registro Civil; via original e cópia legível do CPF; via original e cópia legível do comprovante de residência com data recente de emissão; via original e cópia da carteira de vacinação devidamente atualizada; e cópia legível do RG da mãe do estudante e/ou do responsável legal.

São 40 cursos técnicos ofertados, entre os quais Enfermagem, Guia de Turismo e Administração, em 87 municípios, como Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Itabuna. Esta segunda etapa do sorteio eletrônico foi realizada para preenchimento das vagas residuais não ocupadas no período de inscrição, ocorrido de 12 a 23 de janeiro deste ano e, também, do período de matrícula dos sorteados, que aconteceu entre os dias 6 e 31 do mesmo mês.