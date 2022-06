Sai o último prêmio da campanha tríplice da CDL de Itabuna

Um vale-compra no valor de R$ 10 mil foi o último prêmio da campanha tríplice da CDL de Itabuna, encerrada neste São João. O cupom sorteado foi depositado na urna do Armazém Itabuna, estabelecimento comercial onde a consumidora Ivana Pinheiro Matos fez compras.

A exemplo dos últimos anos, a campanha envolveu três datas comemorativas: Dia das Mães e Dia dos Namorados, além de São João. Assim, a CDL buscou movimentar o comércio da cidade nesses períodos do ano em que as pessoas se dedicam mais às compras.

O prêmio foi entregue a Ivana Pinheiro, recém-graduada em Direito, pelo vice-presidente da CDL, Jorge Braga, e José Adauto, dono do Armazém Itabuna. A próxima campanha, também com sorteio de prêmios, será no final do ano, Natal.