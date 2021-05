Sai premiação do 1º Torneio de Basquete Virtual de Itabuna

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer fez a entrega de troféus aos vencedores do 1º Torneio de Basquete Virtual de Itabuna, encerrado com uma final acirradíssima entre os atletas Victor Eduardo e Felipe Moreno. Ao final da batalha virtual, Victor Eduardo sagrou-se campeão com 781 votos nos stories da rede social.

O torneio aconteceu pelo aplicativo Instagram e contou com cinco participantes. Cada atleta enviou vídeos curtos de 1 minuto com performances desta modalidade esportiva. Seis batalhas foram realizadas por meio de enquetes nos stories da Secretaria de Esportes e Lazer.

Em nome do lazer

O secretário de Esporte e Lazer, vice-prefeito, Enderson Guinho, lembra que o campeonato não contou com divisões e categorias. Ele lembra que o objetivo foi oferecer uma opção de lazer e entretenimento aos jovens neste momento de pandemia.

“Nossos jovens precisam ser incentivados e estimulados à prática esportiva, independente da modalidade e meio de participar dos campeonatos. E este é o nosso papel: apoiar e incentivar a juventude”. O vencedor recebeu um troféu e uniforme de basquete e segundo colocado uma placa.