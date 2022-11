Sai resultado da prova de títulos de concurso da Polícia Civil

O Governo da Bahia publica no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (18) o resultado definitivo da prova de títulos para os cargos de delegado, escrivão e investigador da Polícia Civil baiana. A prova faz parte da terceira etapa do concurso público para a corporação.

Além disso, estão sendo divulgados também os resultados preliminares para todos os cargos do procedimento de heteroidentificação, para os candidatos que se inscreveram como negros, e da Perícia Médica, para os candidatos com deficiência.

As informações estão disponíveis no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br) e no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br). Lançado em abril, o certame da Polícia Civil oferta mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador.