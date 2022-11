Sai resultado definitivo e homologação do concurso para Polícia Civil

O Governo da Bahia publica nesta terça-feira (29) resultado definitivo e homologação do concurso público para Delegado, Escrivão e Investigador da Polícia Civil baiana. A próxima etapa será a convocação dos candidatos habilitados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, para a realização de exames pré-admissionais – que incluem teste de aptidão física, exames médicos e exames psicológicos – e da investigação social. Lançado em abril deste ano, o concurso público para a Polícia Civil ofertou mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador.

O certame tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Dentro deste prazo, a administração estadual poderá realizar novas convocações para exames pré-admissionais e investigação social, de acordo com a disponibilidade orçamentária e vacância. Os candidatos considerados aptos participarão do Curso de Formação de Policiais Civis e sua aprovação é pré-requisito necessário para nomeação no cargo, que irá observar os itens previstos em edital.

Publicações

Nesta mesma terça-feira (29) também serão publicados os resultados definitivos da perícia médica para candidatos deficientes e do procedimento de heteroidentificação. Todas as publicações, incluindo as tratativas futuras a este certame, serão disponibilizadas no Diário Oficial do Estado (DOE), no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br) e no site oficial da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br). (Fonte: Ascom/Saeb)