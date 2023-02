Saiba como será a estratégias de segurança de Itabuna para a 42ª Lavagem do Beco Fuxico

Representantes das forças de segurança sediadas em Itabuna participaram de encontro na tarde de segunda-feira, dia 6, quando definiram com a Presidência da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), as estratégias, a infraestrutura e os respectivos efetivos que vão atuar durante a 42ª Lavagem do Beco do Fuxico.

A festa se inicia nesta quinta-feira, dia 9, às 17 horas, e vai até as 2 horas de domingo, dia 12, na Travessa Adolfo Leite, denominada pelos foliões de Beco do Fuxico, e no Circuito da Beira-rio, na Avenida Firmino Alves e Alameda da Juventude, com a expectativa de reunir mais de 40 mil pessoas a cada noite.

Cerca de 300 homens e mulheres do 15º Batalhão da Polícia Militar, 4º Grupamento de Bombeiros Militares, 6ª Coordenadoria da Polícia Civil e Guarda Civil Municipal vão garantir a segurança e tranquilidade dos foliões e espectadores. A Prefeitura de Itabuna e a FICC vão disponibilizar infraestrutura, com a instalação de mais de 15 pontos elevados de monitoramento e um Centro de Comando Integrativo.

De acordo com o subcomandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, major PM Ricardo Penalva da Silva, nos três dias da festa da Lavagem do Beco do Fuxico será mobilizado um efetivo de 200 policiais militares. Serão 30 patrulhas, que atuarão no Circuito e na área externa, com o policiamento tático da Rondesp, do Esquadrão de Cavalaria e da PM e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Cacaueira).

“Para além de toda a estrutura e estratégias de segurança, chamamos à atenção das pessoas que vão à festa para que levem apenas um documento de identificação necessário, evitando portar cartões bancários e de crédito. Além disso, devem transitar por vias mais movimentadas e seguras durante o acesso e saída do circuito”, afirmou o Major Penalva. Ele disse que, além do efetivo humano, a Polícia Militar utilizará viaturas e detectores de metais nos portais.

Já o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Roberto Augusto, informou que 40 guardas-civis vão atuar durante a Lavagem do Beco do Fuxico. Ele explicou que o trabalho da GCM estará focado na revista com detectores de metais nos portais de acesso ao local da festa, Posto de Saúde e na base do SAMU-192 no Circuito, bem como nas ações preventivas no entorno do circuito.

A 42ª Lavagem do Beco do Fuxico contará ainda com o trabalho ostensivo e preventivo da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (CIPRV/Itabuna) nas principais vias de acesso à cidade. A festa é promovida pela Prefeitura de Itabuna, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia.