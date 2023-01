Saiba o que acontece no shopping de Itabuna neste fim de semana

A programação de verão do Shopping Jequitibá em Itabuna tem os finais de semana (sexta a domingo) dedicado ao público infanto-juvenil, que pode participar de atividades gratuitas no ambiente seguro e acolhedor.

Desta sexta-feira (13) até domingo, a Escola Kumon realiza oficinais de Matemática, Inglês, Linguagem e Coordenação Motora, além de muitas brincadeiras. Na sexta e sábado as atividades acontecem das 15 às 19 horas e no domingo das 13 às 16:30 horas.

Para fechar a programação desta semana ,a turma do Teatro e Fantasia apresenta a peça “Espelho , espelho meu”, no domingo (15) às 17 horas. Todas as atividades são gratuitas.

A programação da campanha Verão Jequitibá 2023 (Super Férias) dedicado ao público infanto-juvenil, nos finais de semana, acontece até o final de janeiro no piso superior, com oficinas em parceria com a Casa do Japonês e o SESI e teatro aos domingos.

Mais informações nas redes sociais do Jequitibá e em www.shoppingjequitiba.com.br