Saiba o que reabre no comércio de Ilhéus a partir desta terça-feira

Prefeitura de Ilhéus apresentou um novo Decreto Municipal, de n° 59, que estabelece a reabertura da quarta fase do comércio, com a autorização dos segmentos da zona vermelha, mediante a adoção de medidas preventivas e protocolos para a prevenção do coronavírus. A vigência do decreto passa a valer a partir da zero hora desta terça-feira (11).

Um estudo epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e protocolos específicos para determinados estabelecimentos também foram apresentados. Confira na íntegra, aqui.

Estão autorizados a funcionar os varejistas de souvenires, joias, bijuterias e artesanatos; cabeleireiro e outras atividades de tratamento de beleza; bancas de jornais e revistas; lojas de aeroporto e rodoviárias; academias de esportes de todas modalidades; lojas localizadas em galerias; bares, food trucks e cabanas de praia; autoescolas; cursos profissionalizantes na modalidade online; uso de embarcações individuais e de uso familiar como jet-ski e lanchas, bem como a prática de esportes náuticos, desde que não haja contato entre os participantes e que seja respeitado o distanciamento de pelo menos 1,5m.

Todos os segmentos estão autorizados a funcionar desde que mediante ao integral cumprimento das exigências de higienização dos estabelecimentos e das medidas de prevenção e proteção à saúde e às vidas humanas.

Devem seguir protocolos específicos, apresentados no decreto, as cabanas de praia, bares e restaurantes, salões de beleza, autoescolas e academias, além das demais medidas comuns a todos os estabelecimentos em funcionamento.

“Com as medidas do poder público, por meio das ações para o contingenciamento da Covid-19, com base no estudo epidemiológico, e, inclusive, pela estrutura de saúde disponível como reserva técnica para pacientes com Covid-19, estamos autorizando a reabertura da 4ª fase do comércio com todas as recomendações de prevenção, segurança e higiene, para que a contaminação do vírus possa ser evitada. Queremos salvar vidas e a economia”, declarou o Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. O gestor enfatizou que os cuidados para a higienização das superfícies, correta lavagem das mãos, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social, devem ser rigorosos e adotados por todas as pessoas.