Saiba o que vai rolar no Ticomia deste ano

Como acontece há 36 anos, uma grande expectativa gira em torno do Ticomia, a mais tradicional festa de forró de camisa da Bahia, que acontece no dia de São João, 24 de junho, na Fazenda El Dorado, no município de Ibicuí, um dos principais destinos das festas juninas no Nordeste. O elenco artístico deste ano promete redobrar a alegria do público.

O Ticomia reunirá, mais uma vez, grandes atrações do forró: Calcinha Preta, Dorgival Dantas, Iguinho e Lulinha, Lordão (Gente Bonita de Ibicuí/ Eu vim brincar meu São João aqui/ Toda Bahia Vem dançar forró…), Limão com Mel, Luan Estilizado, Mastruz com Leite e Zé Vaqueiro. Além desses nomes, outras bandas vão se apresentar no palco do coreto da Vila do Forró, um espaço alternativo cenográfico, que faz a releitura do São João de outrora no interior, com reprodução de sucessos de grandes forrozeiros do Brasil.

O produtor-executivo do Ticomia, Raul Dourado, informa que a festa terá início a partir do meio-dia. Segundo ele, a organização capricha na criatividade para aprimorar ainda mais o espaço da folia junina, com uma programação visual especial para os palcos principais e suporte para shows pirotécnicos, além de decoração típica nas áreas de serviço, destacando elementos de tradição da festa, como a sanfona.

Raul é responsável pela produção do Ticomia, ao lado de seus pais, Sara e Lourival Dourado (Douradinho), e adota todas as providências para garantir a participação de milhares de pessoas durante a festa, inclusive o funcionamento de um posto de saúde no local.

“Somos fiéis à cultura nordestina, à nação do forró, e é por isso que ao longo de 36 anos procuramos manter a tradição que valoriza o forró como o original ritmo da festa de São João, aliada a conceitos de modernidade”, afirma Douradinho.

Além de conservar características que fizeram a história de sucesso do Ticomia como um evento democrático, sem espaços privativos, onde todo mundo é igual.

Serviço All Inclusive – Uma das principais referências do Ticomia, além das atrações musicais, é a possibilidade de ser frequentado por famílias inteiras, com segurança, tendo à disposição um serviço all inclusive eficiente de comidas e bebidas, de forma ininterrupta.

Na área de alimentação, o participante pode degustar um delicioso churrasco de porco e costela bovina no rolete, preparados e servidos por uma equipe de

profissionais do sul do país, espetinho de carne e de frango, feijão tropeiro, vinagrete, acarajé, abará, queijo coalho, pamonha, amendoim, milho cozido, crepe, tapioca recheada, cocada, biscoito e outras guloseimas.

No setor de bebidas, a tradicional cerveja, além de água, refrigerantes, frozen, cachaças, água de coco, caldo de cana e batidas de frutas tropicais.

Há também como opção o Bar Premium, único espaço da festa em que as bebidas são comercializadas, pra quem quer whisky, vodka, gin e o energético Red Bull. O público conta ainda com a loja de souvenirs da marca Ticomia, onde podem ser adquiridos bonés, copos, canecas e chaveiros.

Entrega de Camisas – A distribuição das camisas para o evento está sendo operacionalizada. Nesta quinta-feira, dia 22, no Araújo’s Bar e Restaurante, em Itabuna, das 10 às 19 horas. Na sexta-feira, dia 23, na sede do Ticomia, na cidade de Ibicuí (em frente ao posto de gasolina), das 10 às 22 horas. E no sábado, dia 24, a distribuição será na Fazenda El Dorado, local do evento, a partir das 9 horas.