Saiba como comprar sua camisa oficial do Itabuna Esporte Clube

Primeiro clube de futebol profissional do interior da Bahia a vender pela Internet, o Itabuna Esporte Clube lançou nesta quarta-feira, dia 10, um site de comercialização para os seus produtos oficiais. “Agora os torcedores do Dragão do Sul poderão adquirir, por exemplo, as camisas do clube e recebê-las em qualquer local do país”, afirmou Marcel Ribeiro, diretor da BPonto, agência itabunenense contratada para executar o projeto.

“O objetivo é tornar a experiência de compra do nosso torcedor cada vez melhor. Por exemplo, ele poderá comprar uma camisa oficial, parcelar no cartão e retirá-la na sede social ou recebé-la na sua residência”, garantiu. Marcel Ribeiro lembrou que essa é uma das muitas novidades envolvendo redes sociais e a Internet que o Futebol está contando.

Na noite próximo domingo, dia 14, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, os jogadores do Dragão do Sul vão entrar em campo com a nova camisa azul que vestirão durante a temporada 2024 do Dragão do Sul. Produzida pela BPonto, o modelo está sendo confeccionado pela empresa itabunense Sublime. Tem detalhes que simbolizam as escamas de um dragão e em alta definição.

Diretor do Departamento Jurídico do Azulino, que cuida dos direitos de imagem do clube, o advogado Othon Dantas destacou a importância da iniciativa pioneira no interior do Estado. “É, sem dúvida, um bom negócio para o Itabuna, porque a expectativa para a temporada deste ano é grande, uma vez nós vamos participar de importantes competições, em nível nacional”, ressaltou.

Ao preço de R$ 129,90, as camisas oficiais do IEC estão sendo comercializadas no site do clube – Itabunaesporteclube.com.br. “Elas podem ser adquiridas também na sede social, no bairro Conceição; na loja da Sublime, na praça Olyntho Leone, e na Renata Calçados, na praça Adami”, informou o jornalista Ederivaldo Benedito-Bené, diretor de Comunicação Social e Marketing do clube.