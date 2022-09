Saiba onde fica seu local de votação em Itabuna

A 27ª e 28ª Zona Eleitoral, com sede em Itabuna, orientam o eleitor a saber exatamente onde fica seu local de votação para o pleito deste domingo (02).

Algumas seções foram realocadas devido a reformas em escolas ou questões logísticas.

Locais-de-votação-27ª-Zona-Eleitoral

LOCAIS-VOTAÇÃO-28ª- zona eleitoral

E-título

O cidadão que deseja buscar o e-título (versão eletrônica do título eleitoral) só pode fazer o download do documento até sábado, no site TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Acesse aqui.