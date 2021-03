Saiba quais são os principais desafios de criar os filhos em casa durante a pandemia de Covid-19

Na quinta-feira, 11 de março de 2021, o Brasil completou um ano de pandemia de Covid-19. Durante esse período, todos foram afetados pelos desdobramentos da doença de alguma maneira, principalmente na realização das atividades cotidianas.

O desafio é ainda maior para quem está experimentando a maternidade/ paternidade pela primeira vez e está criando um bebê em casa há cerca de 365 dias enquanto concilia com as atividades profissionais e domésticas.

As mulheres que viram o teste de gravidez positivo entre os anos de 2019 ou 2020 precisaram aprender como lidar com as emoções decorrentes da gravidez junto à preocupação de contrair o coronavírus.

Os primeiros desafios com uma criança que nasce em meio a pandemia são consultas com o pediatra, que precisam ser realizadas presencialmente. Os papais devem redobrar os cuidados e utilizar máscara de proteção, álcool gel para higienizar as mãos e serem breves durante o atendimento.

Depois das primeiras vacinas aplicadas na maternidade ou hospital, os pais podem optar por contratar os serviços de uma clínica particular que envia um enfermeiro até a residência da família para vacinar a criança.

Em relação ao aleitamento materno nada muda. Mas quem tem dificuldade para amamentar e precisa utilizar a fórmula para o preparo da mamadeira, pode estocar alguns potes da mistura.

Outros itens de uso diário, como fraldas, lenços umedecidos e produtos de higiene podem ser estocados para diminuir as idas à farmácia ou supermercado.

E quando a criança estiver com um a três anos de idade, ou seja, em fase de desfralde, você pode apresentar um troninho, acessório utilizado para ensinar as crianças a usarem o vaso sanitário.

Após o desfralde, você terá uma responsabilidade a menos. No entanto, é importante que esse processo aconteça no momento adequado e que os pais respeitem o tempo da criança.

Para as crianças acima dos seis meses de idade, também é importante introduzir atividades educativas, que antes seriam iniciadas na creche, como desenhar, colorir, aprender os números, as letras do alfabeto e outros.

A criança também deve ter um momento para brincar. No entanto, desaconselhamos a interação com outras crianças, para evitar a propagação do vírus. Sem os amiguinhos, cabe aos pais interagirem com a criança.

Em relação aos desenhos e programas infantis assistidos na televisão, recomendamos que você restrinja para os momentos do dia em que você estiver muito ocupado com atividades domésticas ou profissionais.

Mas esteja atento à criança, pois acidentes podem ocorrer quando os pequenos não estão sob supervisão de um adulto. De qualquer maneira, não exponha seu filho à televisão demasiadamente, para evitar problemas futuros.

Para facilitar o cotidiano, estabeleça uma rotina diária para a criança e acostume o pequeno aos novos horários de maneira progressiva. Manter uma rotina vai ajudá-lo bastante a conciliar a maternidade/ paternidade com as demais atividades, e será mais fácil desempenhá-las diariamente.