Saiu a primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno

De acordo com os números do Datafolha, divulgados no início da noite desta sexta-feira, Lula se mantém na liderança na corrida pela presidência da República. Foi a primeira pesquisa do instituto para analisar o desempenho dos candidatos neste segundo turno das eleições. A diferença do petista para Bolsonaro, PL, é de 5 por cento.

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 44%

Brancos e nulos: 6%

Não sabem/não responderam: 2%