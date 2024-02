Saiu a sentença de Daniel Alves; ele permanece preso na Espanha

O ex-jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão. Depois de três dias de julgamento em Barcelona, a sentença foi divulgada na manhã destaque quinta-feira, 21.

De acordo com o G1, Daniel ainda terá que pagar uma indenização de mais de R$ 800 mil para a vítima e será vigiado por 5 anos após cumprir a pena. Sua defesa informou que vai recorrer da decisão.

Ainda segundo o Portal de notícias da Globo ” a sentença, de 61 páginas, considera provado que “o acusado agarrou bruscamente a denunciante, derrubou-a no chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora”. E entende que “com isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência e com acesso carnal”.

Informa ainda o G1 que o ex-jogador da Seleção Brasileira tem a possibilidade de sair da prisão mediante permissões quando tiver cumprido um quarto da sentença, ou seja, um ano, um mês e quinze dias. Para isso, a decisão deve ser definitiva e, portanto, está sujeita aos recursos que a acusação possa apresentar.