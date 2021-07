Salários de julho dos servidores municipais são antecipados para esta terça

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, autorizou, nesta terça-feira, dia 27, a creditação dos proventos salariais dos servidores públicos municipais efetivos, contratados e comissionados relativos ao mês de julho. O pagamento acontece na véspera do feriado do Dia da Cidade, que comemora 111º aniversário de emancipação político-administrativa.

Com isso, as secretarias de Gestão e Inovação e de Fazenda e Orçamento ratificam o desejo do prefeito de proceder o pagamento da Folha Salarial do funcionalismo sempre dentro do mês trabalhado, mesmo com as dificuldades econômico-financeiras que o município enfrenta por conta da pandemia da Covid-19.

O secretário da Fazenda e Orçamento, Davi Freitas Dantas Dultra, afirma que a liberação antecipada do pagamento representa a injeção de cerca de R$ 20 milhões na economia local, com benefícios ao comércio e aos próprios servidores.

“Liberar o pagamento dos salários neste dia 27 também é uma forma de comemorarmos o aniversário da cidade. Estamos afinados com a premissa de valorização do servidor. É isso que vamos continuar fazendo sempre”, disse o prefeito Augusto Castro.

Atualmente, a Folha Salarial da Prefeitura de Itabuna contempla quase 6 mil funcionários. Este é o 7º mês consecutivo que o pagamento salarial é antecipado.