Salvador tem desempenho significativo na venda de imóveis no Nordeste

O Nordeste brasileiro é uma verdadeira referência e a cidade de Salvador se destaca entre as cidades mais procuradas não só para o turismo, mas por grandes investidores que costumam girar a economia local com novos negócios.

Entre os setores que mais crescem na capital baiana está o mercado imobiliário, que tem atraído muito dinheiro. Nos últimos meses, o município viu crescer a procura por compra e venda e começa a aquecer cada vez mais a sua economia.

Para entendermos um pouco mais o quanto esse mercado imobiliário se destacou, em fevereiro de 2024, Salvador teve um aumento de 4,3% em vendas na comparação com 2023. Sendo assim, atingiu um total de R$ 169 milhões.

Os números só mostram que a cidade se tornou um excelente local para investir no setor imobiliário e chama a atenção de vários consumidores, que desejam construir a vida no Nordeste do país.

Iniciativa do governo

Um dos pontos que mais atraíram novos compradores é a dedicação do governo local em parceria com o governo federal. A parte burocrática foi destravada e apresentou mais facilidades aos compradores em potencial.

Sendo assim, os programas do governo foram encaixados de forma prática na hora de negociar um apartamento à venda em Salvador e aqueceu a economia do setor de forma rápida e significativa.

Bairro em alta, metro quadrado e o quem mais vendeu em Salvador

Como não poderia ser diferente, quando uma cidade começa a expandir seus horizontes no setor imobiliário, alguns bairros puxam a fila na procura e compra e venda de imóveis. Em Salvador, o destaque ficou por conta da dupla Barbalho e Piatã. Ambos foram os queridinhos dos moradores na hora de investir na compra.

Por conta desse boom, a valorização ajudou no metro quadrado da cidade. Atualmente, o valor está em R$ 10.663, uma alta de 10% comparado com 2022.

Quem procura apartamento em Salvador, se depara com uma grande opção. Porém, os compradores apostaram mais nos imóveis econômicos, aqueles que têm a ajuda do governo com as facilidades na burocracia. Esse tipo de modelo girou 51% das vendas. Na sequência, os apartamentos de Luxo (27%) e por fim, os apartamentos de Médio e Alto Padrão encerraram a fila, com 22% das negociações.

Demanda em alta

Por conta desse momento de alta na negociação dos imóveis em Salvador, a expectativa dos especialistas é que a cidade permaneça como uma das mais procuradas da região Nordeste para se viver nos próximos anos.

Um dos motivos é a disposição do governo em investir na infraestrutura e, como consequência, atrair mais construtoras para apresentar uma cartela de opções nas construções por toda a cidade.

Por ser uma cidade com forte viés turístico, uma das expectativas do mercado imobiliário é que Salvador tenha em breve uma gama de prédios e condomínios de luxo para negociar e entregar aos moradores. Ou seja, se atualmente, essa faixa do mercado gira 27% da economia no setor, ele pode ser nos próximos anos o tipo de imóvel que mais é vendido na cidade baiana.