SALVE O DIA DO TRABALHO!

Antonio Nunes de Souza*

Primeiro de maio, “Dia Internacional do Trabalho”, comemorado com galhardia pelos operários de todo mundo, com alegrias, festejos, seminários, reuniões, reivindicações, etc., contudo, no geral as coisas sempre acontecem de uma maneira feliz e alegre!

Entretanto, nesse ano, muito infelizmente, estamos sofrendo as brutais agonias da virose criminosa que, sem dó nem piedade, ceifou e está ceifando a vida de milhares de pais e mães de família, provocando um desemprego em massa, atingindo não só os trabalhadores, como também milhares de comerciantes e pequenas e médias indústrias, que não resistiram um ano, ou mais, de quarentena, tendo que fechar as suas portas, por não suportarem os “lockdawn” necessários para conter, ou minimizar as contaminações!

Uma grande fatia atingida foi a de trabalhos informais, que em nosso país contamos com milhões de pessoas que, por falta de empregos, que é um velho problema em quase todos países, se viram como camelôs vendendo uma série de mercadorias, sendo uma maioria que se dedica a salgadinhos, sucos, ou quentinhas prontas com vários sabores!

Com todo sofrimento, não podemos deixar de reconhecer, que o governo tem uma grande parcela de culpa, uma vez que, mesmo antes da pandemia, todas obras foram paradas, principalmente no setor de construção civil e rodoviário. Podemos citar como exemplo o projeto “minha casa minha vida” que empregava milhares pessoas, não só dando trabalho, como também dando moradia aos trabalhadores!

Mesmo com esses desastrosos fatos em um ano e meio atípico, não podemos de modo algum, deixar de comemorar, mesmo que seja com parcimônia, esse dia dedicado aos bravos lutadores que, com orgulho, carregam o país nas costa, sempre passivos de desprezos pelos insensíveis políticos!

Nunca devemos deixar de lado as nossas comemorações, datas cívicas e santificadas, pois, todas elas tem significados especiais e fazem parte da nossa cultura, hábitos e costumes!

Viva o trabalhador que, com suor e garra, ajuda no crescimento do nosso país!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com